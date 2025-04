Meta Quest 3S da 128 GB — Inclusi Batman: Arkham Shadow e 3 Mesi di Meta Quest+ — Visore All-In-One

329,99€ - 299,00€

Scopri la magia di Meta Quest 3S e preparati a vivere le tue app preferite in modo totalmente nuovo. Le possibilità diventano infinite quando puoi fondere i contenuti digitali nel tuo spazio fisico. Guarda film e programmi su uno schermo dai colori vividi che trasforma ogni stanza in un grande cinema. I giochi prendono vita nel tuo salotto e puoi tuffarti subito nell’azione grazie a un senso di immersione totale. Incontra amici da qualsiasi parte del mondo provando la sensazione di essere nello stesso posto, per guardare un concerto o passare del tempo su Meta Horizon. Wireless e leggerissimo, Quest 3S ti offre allenamenti fuori dal comune e divertenti. Con tantissime esperienze incredibili a un prezzo altrettanto incredibile, hai solo l’imbarazzo della scelta. Consulta online la guida sulla sicurezza dei bambini; account per utenti dai 10 anni in su.

[128GB] Trasforma la tua realtà e fai tutto ciò che ami in modi totalmente nuovi. Ti diamo il benvenuto in Meta Quest 3S. Riceverai in omaggio Batman: Arkham Shadow* e una prova di 3 mesi di Meta Quest+** (per un valore totale di 70 €).

Vivi migliaia di esperienze incredibili con la realtà mista, dove puoi fondere oggetti digitali nello spazio fisico che ti circonda, oppure immergiti ancora di più nella VR

Divertiti con gli amici su Quest. Partecipa a un gioco coinvolgente con persone da tutto il mondo, guardate insieme un concerto dal vivo con Meta Horizon o invita gli amici a casa tua per trasmettere sulla TV quello che vedi con il visore

Il multitasking non è mai stato così semplice. Apri più schermi contemporaneamente per navigare in rete, guardare YouTube e messaggiare con gli amici: il tutto senza perdere di vista lo spazio intorno a te

Trasforma ogni stanza nel tuo cinema personale. Oscura lo spazio intorno a te e guarda programmi e film su uno schermo gigante e dai colori vividi

Accedi ai social come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger e continua a giocare mentre chiacchieri con il gruppo

Muoviti con la massima libertà e leggerezza grazie al design senza fili mentre ti alleni virtualmente o catturi fantasmi nel tuo salotto

Guarda gli oggetti virtuali prendere vita di fronte a te, grazie a un’elaborazione grafica (GPU) raddoppiata rispetto a Meta Quest 2*. Scorri i contenuti con le mani o i controller Touch Plus, per sensazioni realistiche e una maggiore precisione. *In base alle prestazioni grafiche della piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 rispetto alla piattaforma Meta Quest 2

Condividi i momenti di divertimento in tutta sicurezza. Gestisci il parental control e tieni d’occhio l’utilizzo quotidiano dei tuoi figli, aggiungi più utenti e imposta le autorizzazioni per ciascun membro della famiglia. Consulta online la guida sulla sicurezza dei bambini; account per utenti dai 10 anni in su