Meta Quest 3S 128GB Bundle VR

Meta Quest 3S 128 GB – Tuffati nella realtà mista – Bundle Cardboard Hero di Gorilla Tag – Amazon Exclusive – Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+
Scopri il potere della realtà mista con Meta Quest 3S
Meta Quest 3S è il dispositivo perfetto per vivere esperienze uniche e immergersi nella realtà mista. Con la possibilità di combinare contenuti digitali con l’ambiente fisico, le possibilità sono infinite. Puoi guardare film e programmi su uno schermo vibrante che trasforma la tua casa in un vero cinema, portare i giochi alla vita nel tuo soggiorno e trasformarti nel tuo giocatore preferito per essere al centro dell’azione.
Libera di muoverti con il design senza fili
Il design senza fili di Quest 3S ti consente di muoverti con massima libertà e leggerezza mentre pratichi virtualmente o catturi fantasmi nel tuo soggiorno. Puoi scorrere i contenuti con le tue mani o utilizzare i controller Touch Plus per sensazioni realistiche e maggiore precisione.
Vantaggi di Meta Quest 3S
- Grafica avanzata: con il doppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2*, anche i giochi più complessi si eseguono con maggiore fluidità e dettagli più nitidi.
- Controllo parentale: puoi gestire il controllo parentale e tenere d’occhio l’utilizzo quotidiano dei tuoi figli, aggiungere altri utenti, condividere contenuti e impostare autorizzazioni per ogni membro della famiglia.
Offerta esclusiva su Amazon
L’acquisto di Meta Quest 3S include una prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+, che ti dà accesso istantaneo a un catalogo sempre aggiornato di giochi, nuovi arrivi mensili e molto altro.
Un’esperienza unica a un prezzo incredibile
Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica con Meta Quest 3S a un prezzo incredibile. Acquista ora e scopri il mondo della realtà mista!
