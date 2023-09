Meta: Quest 3 è il primo visore di massa, l'IA arriva sui social

Il CEO di Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ha presentato il suo più recente visore, il Quest 3, e ha svelato una grande spinta nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale attraverso nuovi strumenti per le sue applicazioni Instagram, Facebook e WhatsApp. Durante l’evento per sviluppatori Meta Connect, Zuckerberg ha affermato che il Quest 3 rappresenta il primo visore di realtà mista di massa di Meta, con la capacità di unire le potenzialità della realtà virtuale (VR) e dell’AR (realtà aumentata). Il nuovo Quest è dotato di lenti migliorate e di prestazioni grafiche che si vantano di essere due volte superiori rispetto al Quest 2, incorporando il processore Snapdragon XR2 Gen 2 di Qualcomm, progettato appositamente per gli occhiali intelligenti. In linea con il suo predecessore, il Quest 2, questo dispositivo consente agli utenti di sovrapporre o mescolare elementi digitali con lo schermo virtuale. Inoltre, Zuckerberg ha aggiunto che il nuovo dispositivo offre una visione più ampia dello spazio fisico circostante. Il prezzo del Quest 3 è fissato a $499 (549 euro in Italia), con le spedizioni che partiranno il 10 ottobre.

In merito all’Intelligenza Artificiale, Zuckerberg ha presentato un nuovo chatbot generativo in grado di cercare risposte alle domande degli utenti e un generatore di immagini simile al DALL-E di OpenAI, che crea contenuti visivi basati su prompt di testo. Questo secondo strumento, chiamato EMU, sembra essere in grado di generare immagini in soli cinque secondi e sarà implementato su tutte le piattaforme social di Meta. Nel frattempo, il chatbot di Intelligenza Artificiale di Meta è integrato con il motore di ricerca Bing di Microsoft ed è basato sul modello open source Llama-2. La versione beta di Meta AI sarà lanciata oggi negli Stati Uniti (28 settembre). Zuckerberg ha anche anticipato il lancio di nuovi assistenti basati su Intelligenza Artificiale, che rappresenteranno interessi e professioni diverse e saranno concepiti per aiutare gli utenti con richieste specifiche. Inoltre, sta lavorando alla creazione di una piattaforma per consentire agli sviluppatori di creare avatar di Intelligenza Artificiale.