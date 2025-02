Meta presenta un cavo sottomarino di 50.000 km

Meta ha lanciato il Project Waterworth, un’iniziativa innovativa nel settore delle infrastrutture di rete sottomarine, volta a realizzare un sistema di cavi in fibra ottica lungo oltre 50 mila chilometri per collegare cinque continenti. Questo è il primo progetto sottomarino di proprietà esclusiva di Meta e rappresenta un investimento strategico per il futuro dell’azienda. Il cavo collegherà Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica e si configurerà come il cavo a 24 coppie di fibre più lungo al mondo.

Per la posa dei cavi, Meta utilizzerà un sistema di instradamento che consentirà di installarli a profondità di fino a 7.000 metri, proteggendo l’infrastruttura da danni accidentali. Anche se non sono stati forniti dettagli specifici sull’uso del cavo, Meta evidenzia l’importanza della connettività ad alta velocità per l’innovazione nell’intelligenza artificiale e per migliorare comunicazioni, esperienze video e transazioni online. Questo progetto avrà un impatto significativo sulla connettività globale e sullo sviluppo delle tecnologie digitali.

Il Waterworth ha già ottenuto l’approvazione da parte degli Stati Uniti e dell’India, ma l’India non parteciperà al finanziamento. Le piattaforme di Meta generano circa il 10% del traffico internet fisso e il 22% del traffico mobile a livello globale, rendendo quindi cruciale questo investimento.

Inoltre, l’installazione dei cavi sottomarini permetterà a Meta di diventare un attore chiave nel settore delle infrastrutture di rete, favorendo crescita e opportunità in ambiti come intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata. Tuttavia, non sono ancora disponibili dettagli su tempistiche e stato dei lavori.