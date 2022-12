Meta, nel 2023 investimenti nel metaverso da 19,2 miliardi di dollari

Nel corso del 2023 Meta punterà l’acceleratore sul suo metaverso e investirà 19,2 miliardi di dollari nel progetto di realtà mista nella quale lavorare, giocare e intrattenersi. La divisione Reality Labs dell’azienda assorbirà il 20 per cento di tutte le spese di Meta, che è proprietaria anche di Facebook, WhatsApp e Instagram. Il CTO di Reality Labs Andrew Bosworth ha scritto in un post che la compagnia ha in programma di spendere nel metaverso almeno la stessa cifra che ha speso nel 2022, sebbene i report dichiarassero una perdita di 9,4 miliardi nei primi nove mesi dell’anno. Le spese totali di Meta nel 2023 sono stimate a 97,3 miliardi di dollari, da qui il 20 per cento destinato al settore metaverso. Una tecnologia sulla quale si basa la visione a lungo termine dell’azienda, una vera e propria scommessa che farà la differenza sul futuro della tecnologia tutta.