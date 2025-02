Meta: l’IA addestrata su milioni di libri senza autorizzazione

Meta è coinvolta in una controversia legale per l’uso illecito di opere protette da diritto d’autore per addestrare la sua intelligenza artificiale. L’azienda è accusata di aver ottenuto illegalmente oltre 81 TB di contenuti, rivelando di aver utilizzato un database acquisito in modo discutibile. Questa pratica ha sollevato interrogativi, con OpenAI che ha affermato che addestrare i modelli attuali di IA è impossibile senza materiali protetti.

Meta sembra aver scaricato dati da librerie pirata, in particolare dal sito Anna’s Archive, noto per la sua vasta raccolta di articoli, riviste e libri. Alcuni dipendenti di Meta avrebbero espresso preoccupazioni relative all’etica e ai rischi legali di queste azioni, in particolare il pericolo di “seeding”, ovvero la condivisione dei file tramite i server dell’azienda.

La causa per violazione del copyright mette in evidenza contraddizioni legali, poiché pirateria meno significativa in passato ha scatenato indagini penali, mentre l’azione di Meta è sembrata più tollerata. L’azienda difende l’uso delle librerie pirata sostenendo che rientrava nell’eccezione del fair use. Sebbene Mark Zuckerberg abbia negato di aver autorizzato l’operazione, comunicazioni interne indicano che la decisione è stata presa dopo consultazioni ai vertici.

Questa situazione evidenzia la crescente tensione tra lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e le leggi sul diritto d’autore, rendendo urgentemente necessario affrontare la questione di come addestrare legalmente i modelli di IA con contenuti protetti. Il settore si trova a dover gestire incertezze legali che potrebbero richiedere una revisione delle pratiche attuali per garantire conformità con le normative esistenti.