Meta: invieremo a SIAE ulteriore richiesta per prorogare accordo di licenza

– “A dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a SIAE un’ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di licenza. Se SIAE accetterà, potremo ripristinare la musica sulle nostre piattaforme nel corso delle trattative, garantendo così ad artisti e musicisti la piena tutela del diritto d’autore”. Lo afferma un portavoce di Meta, nella giornata in cui l’Antitrust ha deliberato di adottare misure cautelari nei confronti del colosso statunitense nell’ambito dell’istruttoria avviata il 4 aprile per presunto abuso di dipendenza economica di Siae nella negoziazione sulla licenza d’uso dei diritti musicali sulle piattaforme di Mark Zuckerberg.

“Crediamo sia importante collaborare con l’industria musicale e nel valore della musica italiana, ci auguriamo di poter trattare con SIAE come già facciamo con altri titolari di diritti in Italia, come Soundreef”, aggiunge il portavoce. Nel pomeriggio, Meta aveva già sottolineato di “non condividere le misure cautelari adottate dall’Antitrust”.

L’AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato questa mattina ha disposto che Meta riprenda immediatamente le trattative, “mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”, e provveda a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a Siae di ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale con Meta.

Inoltre, previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram.

