Meta investe in IA: nuove assunzioni e potenziamenti Llama

Meta sta intensificando i suoi sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale, cercando di attrarre talenti di spicco e di sviluppare tecnologie all’avanguardia. Recentemente, l’azienda ha annunciato la nomina di Shengjia Zhao come nuovo capo scientifico dei Superintelligence Labs, un passo strategico per potenziare le proprie iniziative di IA.

Zhao, co-creatore ed ex membro di OpenAI, rappresenta una delle figure chiave nella nuova struttura. Contestualmente, Meta ha acquisito il 49% di Scale AI, spendendo circa 14 miliardi di dollari per garantire l’accesso a competenze cruciali nel campo del data labeling, un’attività fondamentale per l’addestramento dei modelli di machine learning. Alexandr Wang, CEO di Scale AI, collabora già con Meta da giugno.

Uno degli obiettivi principali dei Superintelligence Labs sarà quello di sviluppare e potenziare il modello di linguaggio Llama, un programma di intelligenza artificiale che, attraverso l’analisi di enormi quantità di testi, è in grado di comprendere e generare linguaggio umano. Questa iniziativa mira a posizionare Meta in diretta concorrenza con giganti come Google e OpenAI, che attualmente dominano il settore.

In aggiunta agli investimenti in ricerca e sviluppo, Zuckerberg ha annunciato un piano di spesa che prevede centinaia di miliardi di dollari per rafforzare l’infrastruttura computazionale destinata all’IA. I Superintelligence Labs lavoreranno per integrare ulteriormente l’intelligenza artificiale nei prodotti di Meta, tra cui WhatsApp, Instagram e Facebook, migliorando l’esperienza utente complessiva.