Meta e Universal Music Group portano i brani musicali anche su WhatsApp e Threads

Universal Music Group e Meta Platforms hanno annunciato un nuovo accordo volto a creare maggiori opportunità per suoi artisti ed autori di canzoni all’interno delle piattaforme social dell’azienda statunitense (Facebook, Instagram e WhatsApp).

La rinnovata collaborazione corrisponde all’impegno condiviso dalle due aziende nel proteggere i creator e l’arte umana, tra cui anche la garanzia che autori ed artisti vengano compensati equamente. A tal fine, Metà e UMG lavoreranno assieme al fine di affrontare le problematiche legate ai contenuti non autorizzati, generati dall’Intelligenza Artificiale e che potrebbero causare un danno sia economico che d’immagine ai vari produttori.

Michael Nash, Chief Digital Officer & EVP, Universal Music Group a tal riguardo, ha dichiarato:

“Siamo lieti che Meta condivida la nostra visione che pone al centro l’artista, rispettando la creatività umana e la compensazione equa di artisti e cantautori. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per affrontare i contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale senza autorizzazione, che potrebbero influenzare artisti e cantautori, in modo che UMG possa continuare a proteggere i propri diritti sia ora che ne prossimo futuro”.

Il patto si basa sul quadro strategico stabilito con l’accordo raggiunto dalle rispettive società già nel 2017, dando vita ad una nuova era di collaborazione tra l’industria musicale e l’allora Facebook, con UMG che ebbe il privilegio di diventare la prima aziende musicale ad offrire tramite licenza i suoi cataloghi musicali all’interno della piattaforma social.

A tal riguardo, è intervenuta anche Tamara Hrivnak, VP Music and Content Business Development di Meta, che ha dichiarato: “Questa partnership si basa sul riconoscimento del fatto che la musica può aiutarci a connettere ed avvicinare fan, artisti e cantautori, non solo su piattaforme consolidate come Instagram e Facebook, ma anche su nuovi fronti come WhatsApp e molte altre”. L’accordo consentirà di sfruttare i brani musicali anche all’interno di altre piattaforme appartenenti al gruppo, quali Threads ed Horizon.

La nuova partnership tra Meta e UMG va a coprire inoltre anche alcuni aspetti che TikTok non è riuscita a gestire al meglio nel recente passato. Il riferimento va alla questione dell’Intelligenza Artificiale che è risultata centrale anche nell’accordo tra l’azienda cinese ed UMG, che ha causato una serie di scontri, culminati con la rimozione dei contenuti musicali dalla piattaforma per un breve periodo, risolti poi definitivamente lo scorso mese di maggio.