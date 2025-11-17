Meta e AI: L’innovazione dei wearable in Italia

Durante il 30° Pambianco–PwC Fashion Summit, Luca Colombo, country director di Meta Italia, ha discusso delle importanti evoluzioni che l’azienda sta affrontando. La principale novità riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) in tutti i suoi processi aziendali e la creazione di un ecosistema di indossabili, che offre nuove modalità di accesso al web.

Colombo ha sottolineato come l’AI sia stata presente nei prodotti di Meta fin dall’inizio, gestendo la moderazione dei contenuti e le interazioni tra utenti. Oggi, l’AI è diventata un elemento strategico cruciale, soprattutto nelle aziende del lusso, per le campagne pubblicitarie e le strategie multicanale, ottimizzando l’analisi di grandi quantità di dati.

Una parte significativa del suo intervento ha riguardato la collaborazione con EssilorLuxottica, avviata nel 2019. Gli ultimi occhiali smart presentati introducono per la prima volta proiezioni digitali sulle lenti e un braccialetto che rileva i movimenti delle dita, offrendo nuove possibilità di interazione con l’ambiente. Colombo ha indicato che questa tecnologia trasforma l’esperienza visiva attraverso l’integrazione di informazioni aggiuntive.

La partnership prosegue con lo sviluppo di prototipi di lenti che funzioni da veri display, promettendo un’esperienza sempre più immersiva. I Ray-Ban Meta hanno già venduto oltre due milioni di unità, contribuendo significativamente alla crescita di EssilorLuxottica.

Meta ha anche investito nel capitale di EssilorLuxottica, acquisendo una piccola quota, supportando così questa collaborazione. Colombo ha evidenziato che la sinergia tra l’expertise di Luxottica e la tecnologia di Meta arricchisce i prodotti offerti.

Inoltre, Meta sta implementando l’AI nel retail, utilizzando WhatsApp come strumento per migliorare i contatti tra clienti e negozi. Nonostante le opinioni comuni, Colombo ha chiarito che sia Facebook che Instagram hanno un’importante audience e sono fortemente influenzati dall’AI, migliorando le relazioni con i clienti e ottimizzando gli investimenti di marketing.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo