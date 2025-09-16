Meta Connect 2025: Novità sugli Smart Glass in Italia

Meta Connect 2025 è uno degli eventi più attesi nel settore tecnologico. Si svolgerà il 17 e 18 settembre e sarà aperto da Mark Zuckerberg, che presenterà le nuove tecnologie in arrivo, con focus su intelligenza artificiale e metaverso. L’evento sarà accessibile tramite diretta streaming, previa registrazione sul sito ufficiale di Meta.

Il programma include incontri con sviluppatori e esperti del settore, che discuteranno le tendenze future. Il primo giorno si concentrerà sulle novità di Meta, mentre il secondo giorno avrà un Keynote dedicato agli sviluppatori, con approfondimenti sulla realtà virtuale e sull’AI.

Tra le presentazioni più attese ci sono i nuovi smartglass di Meta, i Meta Hypernova, che integrano uno schermo con intelligenza artificiale. Si prevede che lo schermo sia posizionato sulla lente destra degli occhiali, permettendo agli utenti di visualizzare app e comandi con interazioni tattili. Inoltre, potrebbe essere annunciata una terza generazione di smartglass Ray-Ban e un nuovo modello con il marchio Oakley.

È importante notare che, al momento, Meta non prevede il rilascio imminente di un nuovo visore per la realtà aumentata, una notizia che deluderà alcuni appassionati. Gli utenti interessati a seguire l’evento possono registrarsi sul sito ufficiale, dove sarà disponibile anche il programma dettagliato.