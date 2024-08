Meta cancella il suo visore di fascia alta? Prodotti sopra i 1000 dollari senza mercato

Mentre si parla di una versione a basso costo di Meta Quest 3, che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, sembra proprio che il colosso di Menlo Park abbia cancellato il progetto di un altro visore, questa volta collocato nella fascia di prezzo alta. Il motivo dietro a questa scelta? Il flop di Apple Vision Pro, a quanto pare.

Stando a quanto riportato dai colleghi di The Information, Meta avrebbe cancellato l’headset “La Jolla”, codename che fa riferimento a un visore in Realtà Mista (MR) di fascia alta o altissima, previsto in arrivo sul mercato per il 2027. Il dispositivo sarebbe stato pensato per permettere la riproduzione di contenuti in Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e Realtà Mista, e doveva essere un competitor diretto di Apple Vision Pro.

Secondo The Information, lo sviluppo di questo misterioso visore MR sarebbe iniziato nel mese di novembre 2023, poco dopo il lancio di Meta Quest 3 sui principali mercati globali. A quanto pare, però, la scorsa settimana Meta avrebbe deciso di interrompere i lavori sul dispositivo, considerato troppo costoso a causa dei display microOLED implementati per i suoi due schermi.

Per The Verge, inoltre, l’intera strategia per i visori premium di Meta sarebbe stata messa in discussione dal colosso di Menlo Park: in particolare, l’azienda avrebbe messo da parte definitivamente il progetto di un headset con un costo superiore ai 1.000 Dollari, focalizzandosi invece sulla fascia al di sotto di tale cifra. Il motivo che avrebbe spinto l’azienda verso tale decisione sarebbe il flop commerciale di Apple Vision Pro – che però costa ben 3.500 Dollari e non è ancora stato messo in vendita al di fuori degli Stati Uniti.

Anche le vendite del Meta Quest Pro lanciato nel 2022, in effetti, sono state molto basse. Il visore, per giunta, non ha convinto tutta la critica, mentre il suo prezzo di ben 1.499 Dollari ha spinto il grande pubblico a lasciare il dispositivo sugli scaffali.

In ogni caso, sembra che la stessa Meta non stia chiudendo definitivamente la porta in faccia agli headset premium: “abbiamo molti prototipi in sviluppo al contempo. Non sempre li mettiamo tutti in produzione. Andiamo avanti con alcuni, ci fermiamo con altri. Decisioni come questa avvengono in continuazione, e le ricostruzioni basate su una sola decisione non forniscono mai un quadro d’insieme“, ha spiegato il CTO di Meta Andrew Bosworth su Threads.