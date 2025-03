Meta AI sbarca in Europa: Impatti su WhatsApp, Messenger e Instagram

Meta AI sta finalmente arrivando in Europa, dopo oltre un anno dalla sua presentazione negli Stati Uniti. La distribuzione del chatbot avverrà in 41 paesi europei, inclusa l’Italia, e 21 territori d’oltremare, ma inizialmente sarà disponibile in una versione limitata, focalizzandosi solo sulle chat testuali. Questo ritardo è stato causato dalla richiesta da parte dell’ente di controllo della privacy irlandese (DPC) di chiarire l’uso dei dati personali nel processo di addestramento dell’intelligenza artificiale.

Il chatbot Meta AI potrà assistere gli utenti europei nel brainstorming, nella pianificazione di viaggi e nel rispondere a domande specifiche utilizzando informazioni dal web. Tuttavia, inizialmente non sarà possibile generare o modificare immagini o fare domande su foto. Inoltre, il modello non è addestrato sui dati degli utenti dell’UE, il che potrebbe influire sulle risposte alle domande molto specifiche.

Meta ha garantito che le conversazioni degli utenti europei con Meta AI non saranno utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. L’azienda ha promesso di continuare a lavorare per migliorare il servizio e garantire accesso alle innovazioni già disponibili altrove, nel rispetto delle normative vigenti.

Per utilizzare Meta AI nelle varie app, gli utenti possono accedere a Instagram toccando un cerchio colorato nella barra di ricerca dei DM, mentre su Messenger apparirà la stessa icona. Su WhatsApp, il chatbot sarà disponibile cercando Meta AI tra i contatti o utilizzando il tag @Meta AI nelle chat di gruppo per formulare domande.