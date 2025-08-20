30.7 C
Meta AI rivoluziona il doppiaggio video su Instagram e Facebook

Da StraNotizie
Meta ha annunciato una nuova funzionalità per Instagram e Facebook che utilizza l’intelligenza artificiale per permettere agli utenti di doppiare video in altre lingue, sincronizzando il movimento delle labbra.

Questa opzione è particolarmente utile per i creatori di contenuti, poiché consente di tradurre i propri video in diverse lingue, ampliando così il loro pubblico e rendendo i contenuti più accessibili a livello globale. Attualmente, la funzionalità permette la traduzione dall’inglese allo spagnolo e viceversa. Gli utenti possono attivarla direttamente dal menu di pubblicazione dei reel, selezionando “Translate voices with Meta AI”.

Dopo il doppiaggio, è possibile applicare la sincronizzazione labiale e vedere un’anteprima prima della pubblicazione. Meta AI è progettato per mantenere una somiglianza con il timbro vocale originale, riducendo l’effetto artificiale spesso associato al doppiaggio automatico. I contenuti doppiati vengono mostrati agli utenti in base alla lingua impostata, facilitando la scoperta di nuovi materiali.

Ogni video creato utilizzando questa tecnologia verrà contrassegnato con un’etichetta che evidenzia l’uso dell’intelligenza artificiale, garantendo trasparenza. L’introduzione di questa funzione offre nuove opportunità per i creatori, consentendo di espandere il proprio pubblico oltre i confini nazionali e contribuendo a rendere i contenuti più competitivi.

Attualmente, la funzionalità è disponibile solo per un selezionato numero di utenti, in particolare per i creator di Facebook con almeno 1.000 follower e per tutti gli account pubblici di Instagram. Non ci sono informazioni precise riguardo a quando sarà disponibile a livello globale, e considerando che la compatibilità è attualmente limitata all’inglese e allo spagnolo, gli utenti italiani potrebbero dover attendere ulteriormente.

