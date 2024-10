Meta AI punta all’indipendenza con un innovativo motore di ricerca

Nel settore dell’intelligenza artificiale, Meta sta cercando di rafforzare la sua posizione sviluppando un motore di ricerca interno per il proprio assistente AI, con l’obiettivo di eliminare la dipendenza da motori di ricerca esterni come Google e Bing. Secondo quanto riportato da The Verge, Meta desidera un maggiore controllo sulle fonti di informazione per migliorare la qualità delle risposte fornite agli utenti.

Recentemente, è stato individuato un web crawler di Meta, che sarà fondamentale per la costruzione di un database di informazioni focalizzato su notizie, sport e mercati azionari. Questo progetto non solo permetterà a Meta di gestire autonomamente i contenuti, ma garantirà anche risposte più accurate e personalizzate. La creazione di un motore di ricerca proprietario è vista come una strategia per mantenere alti standard di qualità nelle informazioni, soprattutto in vista di potenziali cambiamenti nei rapporti con i fornitori esterni.

Bloomberg ha segnalato che Meta ha già siglato un accordo con Reuters, consentendo al suo assistente AI di integrare articoli affidabili nelle risposte, cosa che contribuirà a migliorare l’accuratezza e l’aggiornamento dei contenuti. Ciò rappresenta un passo significativo verso l’autonomia informativa e la credibilità del servizio offerto.

Attualmente, Meta AI non è disponibile in Europa, a causa delle normative introdotte dall’AI Act. Tuttavia, la piattaforma conta già circa 185 milioni di utenti attivi a livello globale, come confermato da Mark Zuckerberg. La realizzazione di un motore di ricerca indipendente è parte del piano di Meta per affermarsi come leader nel campo dell’intelligenza artificiale e per ottenere una presenza significativa anche nel mercato europeo.

In sintesi, Meta sta investendo risorse considerevoli per costruire un ecosistema AI che non solo riduca la sua dipendenza da terzi, ma che migliori anche l’affidabilità e la qualità delle informazioni fornite ai suoi utenti. La visione a lungo termine della compagnia sembra orientata verso la creazione di un assistente AI completamente integrato e autonomo, che possa offrire contenuti aggiornati e pertinenti nel rispetto delle normative europee in evoluzione.