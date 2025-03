Meta AI è ora disponibile in Italia e UE su WhatsApp, Facebook e Instagram: guida all’uso

Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta, è finalmente disponibile in Italia e in Europa, estendendosi a 41 Paesi europei e 21 territori d’oltremare. Questo assistente AI, già utilizzato da oltre 700 milioni di utenti nel mondo, si integrerà in WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, ed è la più grande espansione dell’AI di Meta fino ad oggi. Meta AI è progettato per interagire in modo intelligente con gli utenti attraverso chat testuali, permettendo di porre domande, pianificare viaggi e scoprire nuovi contenuti. Tuttavia, rispetto ad altre aree, il suo arrivo in Europa è stato ritardato a causa delle complesse normative locali. Meta ha dovuto lavorare a stretto contatto con i regolatori europei per navigare in queste difficoltà, offrendo inizialmente solo funzionalità basate su testo.

Per utilizzare Meta AI, gli utenti possono cercare un’icona blu nelle app di Meta, attivandola per ricevere assistenza. L’assistente sarà in grado di intervenire anche nelle chat di gruppo, come in WhatsApp, dove si potrà invocare digitando “@MetaAI” seguito dalla richiesta. Questa funzione sarà estesa anche a Messenger e Instagram.

Meta AI semplificherà anche la ricerca di contenuti pertinenti, consentendo agli utenti di trovare ispirazione per viaggi o scoprire nuovi post. Anche se le funzionalità attuali sono limitate rispetto a quelle disponibili in altri mercati, Meta intende collaborare con i regolatori per migliorare e ampliare le opzioni di Meta AI in Europa, puntando a un’equità con le versioni già attive altrove.