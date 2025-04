Meta AI e la Privacy: Quali Sono i Rischi per gli Utenti?

Una delle novità recenti nel settore tecnologico è l’introduzione di Meta AI in WhatsApp, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale Llama 3.2. Questo strumento mira a trasformare l’uso dell’app di messaggistica, incoraggiando gli utenti a rimanere attivi all’interno della piattaforma per richieste di informazioni e chiarimenti. Tuttavia, la questione della privacy rimane cruciale, poiché la gestione dei dati degli utenti potrebbe portare a critiche e blocchi da parte delle Autorità, come già accaduto con ChatGPT.

L’Autorità irlandese per la protezione dei dati sta esaminando Meta AI per verificare la conformità al Digital Services Act e al GDPR. Allo stesso modo, il Garante della privacy italiano è in attesa delle valutazioni da parte dell’agenzia irlandese e potrebbe adottare misure restrittive a livello nazionale in caso di problematiche. Attualmente, Meta AI non può essere disabilitato da WhatsApp, ma l’uso è facoltativo.

Per interagire con l’assistente, gli utenti possono usare il tag @Meta AI o inoltrare messaggi direttamente. È importante notare che Meta ha pubblicato un’informativa sulla privacy, garantendo che le informazioni personali non saranno condivise sulla piattaforma e che le conversazioni sono protette da crittografia end to end. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo all’accesso dei minori e alla possibile condivisione di dati sensibili da parte delle aziende che utilizzano WhatsApp Business. In assenza di strumenti specifici, il monitoraggio dell’uso dell’AI da parte dei genitori diventa fondamentale.