Meta AI: Come Proteggere i Tuoi Dati su Facebook e Instagram

Meta ha avviato l’addestramento della sua intelligenza artificiale generativa, Meta AI, dal 27 maggio, utilizzando i dati pubblicamente condivisi dagli utenti su Facebook e Instagram. Gli utenti avevano tempo fino al 26 maggio per opporsi a questa pratica attraverso un modulo specifico. Coloro che non hanno esercitato questo diritto potrebbero vedere i propri contenuti pubblicati, come post e commenti, utilizzati nell’addestramento dell’AI, mentre le comunicazioni private restano protette.

L’addestramento si basa su informazioni visibili a chiunque e non riservate, permettendo a Meta AI di comprendere meglio il linguaggio e la cultura europea. Sebbene la possibilità di opporsi sia scaduta, gli utenti possono ancora limitare l’uso dei contenuti futuri, ma i materiali già pubblicati possono continuare ad essere utilizzati. È disponibile un secondo modulo per segnalare l’uso di informazioni pubblicate da terzi, ma è necessario fornire prove concrete.

Attualmente, non esiste un’opzione per disattivare completamente Meta AI, ma gli utenti possono scegliere se interagire o meno con essa. Tuttavia, anche le interazioni con l’assistente virtuale possono essere utilizzate per migliorare il modello.

Questa situazione ha attirato l’attenzione della Data Protection Commission (DPC) irlandese, che sta monitorando l’evoluzione del sistema. Resta in discussione l’uso dei prompt da parte degli utenti e la possibile condivisione dei dati con terzi, con implicazioni significative per la privacy degli utenti. La questione è oggetto di verifica continua da parte delle autorità per garantire la protezione dei dati personali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it