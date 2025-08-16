Meta accelera sull’intelligenza artificiale: nuovi laboratori in arrivo

Meta sta preparando la sua quarta revisione delle attività legate all’intelligenza artificiale in un breve lasso di tempo, secondo quanto riportato da The Information. L’azienda intende ristrutturare la sua nuova unità chiamata Superintelligence Labs, suddividendola in quattro gruppi distinti. Questi includeranno un laboratorio le cui attività sono ancora da determinare (TBD Lab), un team di prodotti che comprende l’assistente Meta AI, un gruppo specializzato in infrastrutture e il laboratorio di ricerca fondamentale sull’IA (FAIR), dedicato alla ricerca a lungo termine.

Meta non ha fornito al momento commenti ufficiali e Reuters non ha potuto confermare autonomamente le informazioni. Con il crescente interesse e la competizione nel settore dell’intelligenza artificiale, l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, sta puntando a velocizzare lo sviluppo di un’intelligenza artificiale generale, in grado di svolgere compiti superiori rispetto agli esseri umani, generando nuovi flussi di entrata.

Recentemente, Meta ha riorganizzato i suoi sforzi nell’intelligenza artificiale sotto gli Superintelligence Labs, dopo alcune dimissioni tra il personale senior e un’accoglienza deludente per il modello open-source Llama 4. L’azienda ha anche ingaggiato PIMCO e Blue Owl Capital per gestire un finanziamento di 29 miliardi di dollari, destinato all’espansione di centri dati nelle aree rurali della Louisiana.

A luglio, Zuckerberg aveva dichiarato che Meta prevedeva di investire centinaia di miliardi di dollari per costruire diversi centri dati di grandi dimensioni dedicati all’IA. Recentemente, l’azienda ha aumentato la previsione di spesa annua per investimenti in conto capitale a un intervallo tra 66 e 72 miliardi di dollari, evidenziando l’aumento dei costi per la costruzione dell’infrastruttura e per le retribuzioni dei dipendenti altamente qualificati.