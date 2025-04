Met Gala 2025: tema e lunga lista dei probabili ospiti vip

Manca poco al Met Gala, previsto per il 5 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York. Quest’anno, il tema è “Black Dandy”, ispirato al libro di Monica L. Miller, che esplora l’importanza del dandy nero nella moda. Attraverso una mostra e una serata speciale, il Costume Institute intende onorare i black dandy, uomini afrodiscendenti che, sin dal XIII secolo, si sono distinti per il loro stile elegante e curato. Il ruolo di questi uomini, cruciale nella moda, non è riconosciuto come meriterebbe.

Anna Wintour co-dirà l’evento insieme a diverse celebrità, tra cui A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo e LeBron James. La scelta di questi co-conduttori riflette uomini che osano in materia di auto-rappresentazione, remixando forme classiche in modi innovativi, segnando un nuovo rinascimento nella moda maschile.

Nel frattempo, il profilo ufficiale del Met Gala ha iniziato a diffondere nomi di possibili ospiti, tra cui Lady Gaga, Kim Kardashian, Rihanna e Kendall Jenner; la lista definitiva non sarà rilasciata fino a poche ore prima dell’evento. Tra le voci circolanti, ci sono anche Ariana Grande, Zendaya, Billie Eilish, Miley Cyrus, e molti altri.

Il Met Gala continua a essere un’importante celebrazione della moda e della cultura, attirando ogni anno l’attenzione di fan e media. Con la sua promessa di eleganza e creatività, l’evento del 2023 si preannuncia indimenticabile, portando alla ribalta l’eredità dei black dandy e l’evoluzione della moda maschile contemporanea.