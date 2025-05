Met Gala 2025: il meglio e il peggio sul red carpet, da Madonna a Maluma

Come ogni anno, il Metropolitan Museum of Art di New York ha ospitato il Met Gala, con celebrità riunite per la 78esima edizione. Quest’anno, il tema centrale riguardava il ruolo chiave dell’abbigliamento nella comunità nera, enfatizzando la figura storica del Black Dandy. Ispirato dal libro di Monica L. Miller, “Slaves to Fashion”, il tema ha messo in luce la cura e l’eleganza con cui gli uomini neri hanno affrontato la moda fin dal 18esimo secolo. Il curatore ha sottolineato come questi uomini abbiano saputo combinare stili classici e dettagli innovativi, mostrando audacia nella loro auto-rappresentazione.

Le celebrazioni di quest’anno hanno visto apparizioni memorabili come quella di Teyana Taylor, che ha incantato con un look ispirato a Lady Agatha Danbury, e di Diana Ross, che ha optato per un cosplay di Clemente Russo. Bad Bunny e Maluma hanno suscitato commenti contrastanti per i loro abiti, mentre Cardi B ha scelto un outfit che la mimetizzava con la siepe. Kylie Jenner è stata giudicata noiosa, mentre Shakira ha mescolato stili da festa anni ’90 e Barbie.

Madonna ha fatto un’incursione con un look iconico, mentre Lana Del Rey ha brillato per eleganza. Altre star come Doechii e Kim Kardashian si sono distinte per i loro abiti a tema, mentre Lewis Hamilton è stato premiato per la sua combinazione perfetta. Nel complesso, il Met Gala ha celebrato la creatività e la diversità della moda, ponendo un focus importante su storie e contributi della comunità nera nel panorama culturale attuale.