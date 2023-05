Met Gala 2023: il meglio e il peggio sul red carpet, da Rihanna a JLo

Come ogni anno anche ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York si è tenuto il Met Gala. Il tema di quest’anno era ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’, un omaggio al famosissimo fashion designer scomparso il 19 febbraio 2019. Sul red carpet hanno sfilato decine di celebrità, tra cui anche le Kardashian, che al contrario dei rumor circolati nelle scorse settimane sono state invitate all’evento glamour più importante d’America.

Ma adesso passiamo ai giudizi, ‘Category is: Red Carpet Met Gala 2023 Eleganza Extravaganza A Line of Beauty. Silence! I’ve made my decision. Bring back my girls‘.



Met Gala 2023: i top e i flop del tappeto rosso.

Bad Bunny ha reso omaggio a Clemente Russo e al suo iconico outfit per il matrimonio con Laura Maddaloni.

Bradley Cooper tanto bono quanto banale. Siamo al Met Gala non al Festival di Venezia. I’m sorry my dear but you’re up for elimination!

Jennifer Lopez eterna ventenne, una vampira. You’re safe.

Cardi B, you’re safe.

Pedro Pascal andava di corsa e si è scordato i pantaloni, almeno non è stato prevedibile. You’re safe.

Alton Mason pronto per un remake di Like a Virgin dei VMA 03. You’re safe.

Kim, Kylie e Kendall entrate di sgamo con dei look banalotti per mimetizzarsi tra la folla ed evitare di essere riconosciute e cacciate da Anna Wintour. You’re safe.

Glenn Close si è portata dietro il piumone nel caso si fosse alzato il vento. You’re safe.

Paris Hilton non osa, ma convince. You’re safe.

A Maluma hanno detto che il tema di quest’anno era ‘Kabir Bedi, A Line of beauty’. I’m sorry my dear but you’re up for elimination!

Jenna Ortega mentre grida ‘sono qui solo per promuovere Mercoledì 2, str**zi!’. You’re safe.

Olivia Wilde e Margaret Zhang, voleranno extension. Loro sono salve, i loro stylist licenziati.

Manu Rios, sto male, tremo ti amo, fino alla fine Riossino ti amo! Non esiste futuro dove non ci ritroveremo! L’hai detto tu Manu, l’hai detto tu! You’re safe.

Ke Huy Quan ha azzeccato il tema. You’re safe.

Lil Nas X ha sentenziato: less is more e si è presentato in mutande, ma con le zeppe rubate a Ivano Michetti. Condragulation you are the winner baby

Jared Leto ha urlato pronto per la quinta edizione de Il Cantante Mascherato. You’re safe.

Lizzo quante perle vuoi? “Sì”.

Rihanna nuova testimonial di Pellicceria Annabella di Pavia. Non fatela vedere ad Antonella Elia. You’re safe.

Donatella Versace e Anne Hathaway, you’re safe.

Doja Cat dopo essere uscita dalla clinica di Urtis e aver detto ‘Giacomo fai te’. You’re safe.