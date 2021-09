Il MET GALA 2021 si è tenuto come ogni anno all’interno del Metropolitan Museum Of Art di New York ed il dress code quest’anno è stato American Independence, ovvero la celebrazione della moda americana.

Ed è subito “Category is: Red Carpet MET GALA 2021 Eleganza Extravaganza! Silence! I’ve made my decision. Bring back my girls“.



MET GALA 2021: top e flop del red carpet

Rosalia, you’re safe!

Shawn Mendes, you’re safe!

Cara Delevigne, you’re safe!

Camila Cabello, you’re safe!

Gigi Hadid, you’re safe!

Lili Reinhart, you’re safe!

Kate Hudson, you’re safe!

Kim Kardashian, you’re safe!

Whoopi Goldberg, I’m sorry my dear but you’re up for elimination!

Jennifer Lopez, I’m sorry my dear but you’re up for elimination!

Lil Nas X, condragulation you are the winner baby

.@LilNasX pulled off three regal outfits on the 2021 #MetGala carpet https://t.co/fQORFnCjtB pic.twitter.com/hoorwGjOnK — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 13, 2021

Donatella Versace e Maluma, condragulation you are the winners babies

Ph | Twitter @Versace