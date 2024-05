Met.Extra Group, utile 2023 scende a 2,97 milioni. Ricavi -8%

– Met.Extra Group, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 con ricavi delle vendite consolidate in decremento dell’8% rispetto all’esercizio precedente, pari a 45,92 milioni di euro 49,94 milioni di euro nel 2022. In particolare, le vendite derivanti dalla linea blend risultano pari a euro 43.344 migliaia 46.787 migliaia nel 2022, mentre, le vendite derivanti dalla linea shredding risultano pari a 2.579 migliaia 3.152 migliaia nel 2022.

Il Margine Operativo Lordo ammonta a 5,87 milioni di euro, ovvero un margine lordo del 12,5 % sui ricavi 6,27 milioni di euro nel 2022 con un margine lordo del 12,4% sui ricavi. Il Risultato netto consolidato ammonta a 2,97 milioni di euro 3,36 milioni di euro nel 2022. Il risultato netto beneficia anche dei contributi ottenuti a seguito degli investimenti in beni strumentali diretti alla transizione 4.0 per circa 262 mila euro componenti non ricorrenti.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2023 registra un aumento di 10,09 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 e presenta un saldo negativo di 3,77 milioni di euro rispetto a 13,85 milioni di euro dell’esercizio precedente.

Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash