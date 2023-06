Messina-Vulcano-Messina, Schepici e Petroni su Tommy One migliorano record mondiale offshore

Maurizio Schepici e Mario Petroni, a bordo del Tommy One, hanno conquistato il nuovo record mondiale offshore sulla tratta Messina-Vulcano-Messina. Con velocità media di 90 nodi e picchi tra i 100 e i 105, Schepici e Petroni hanno percorso 70 miglia nautiche in 45 minuti e 17 secondi, migliorando il record che già apparteneva al Tommy One (51 minuti e 44 secondi), stabilito nel 2020. Grande soddisfazione per Maurizio Schepici, che ha compiuto l’impresa sportiva nella città di Messina dove è nato e vissuto fino all’età di 18 anni. “Non è stato facile conquistare l’obiettivo – ha detto Schepici – soprattutto nella parte iniziale del percorso verso Acqualadrone e Milazzo, dove abbiamo dovuto fronteggiare onde molto lunghe ed anomale che non ci hanno permesso di andare ancora più veloci”.

Nel tratto più veloce, poco dopo Milazzo, il Tommy One ha comunque raggiunto punte di 105 nodi, recuperando minuti preziosi e riuscendo a navigare, nonostante ci fosse onda lunga, con una media davvero impressionate. “Non abbiamo mai mollato -ha evidenziato Mario Petroni- perchè ci tenevano tantissimo a compiere quest’impresa, per la quale abbiamo dato tutto. Vogliamo dire grazie a chi ci ha fornito tanta assistenza come Nautica Femminò, il loro supporto è stato preziosissimo, la famiglia Catanzaro per l’assistenza medico/sanitaria, a Tutta la Vita di Nino Fugazzotto che ci ha dato assistenza alle Isole Eolie. Un ringraziamento va anche al Dottor Pietro Franza per l’ospitalità all’Hotel Royal Palace, che ci ha ospitati e coccolati per una settimana. Un ringraziamento anche a tutti i nostri sponsor che ci supportano. Un ringraziamento particolare a tutta la sezione tecnica della Guardia Costiera di Messina, gli Scuba Angel e la Federazione Italiana Motonautica e a tutta la città di Messina”.

La cerimonia di premiazione dei piloti si è tenuta al Marina del Nettuno della Famiglia Blandina, alla presenza del Sindaco di Messina Federico Basile e dell’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, con il Comune che ha patrocinato l’evento. Tantissimi gli ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo presenti alla cerimonia di premiazione.