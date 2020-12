Due impianti di smaltimento e compostaggio di rifiuti a Giardini Naxos (Messina) e Ramacca (Catania) sono stati sequestrati dai carabinieri per laTutela ambientale e del Comando provinciale di Messina nell’ambito dell’indagine che ha fatto luce su un’organizzazione criminale attiva nella Sicilia orientale e dedita a reati contro la pubblica amministrazione e in materia ambientale.

Sedici le misure cautelari, emesse dal gip di Messina su richiesta della Dda, in varie province della Sicilia. Le indagini hanno fatto luce su un traffico e smaltimento illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi. Contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discariche abusive, invasione di terreni, deviazione di acque, falsità ideologica, falsità materiale, abuso d’ufficio e corruzione. I carabinieri sono andati anche all’assessorato regionale al Territorio, per acquisire documentazione sulle pratiche riguardanti la società Eco Beach, al centro dell’indagine.