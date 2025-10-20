Messina Street Food Fest, la Festa dei Sapori in Sicilia

È giunto il grande giorno del finale del Messina Street Food Fest, la manifestazione che ha riempito Piazza Cairoli con gusti, spettacoli e un forte messaggio di inclusione sociale. Oggi il food village sarà aperto dalle 11:00 fino all’una di notte, con 51 casette pronte a offrire un viaggio culinario che spazia dalla tradizione all’innovazione, con specialità da tutta Italia.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusività: anche oggi sarà presente la postazione AIC Sicilia, che offre piatti gluten free per chi soffre di celiachia o ha intolleranze alimentari, garantendo un’esperienza accessibile a tutti. La giornata di ieri ha visto una straordinaria partecipazione, con migliaia di visitatori da Sicilia e Calabria che hanno affollato la piazza, divertendosi tra degustazioni, performance artistiche e la suggestiva danza aerea della compagnia Joculares.

Il principale evento di oggi saranno tre show cooking solidali, condotti da Valeria Zingale all’interno di una grande tendostruttura allestita per l’occasione. Il programma prevede:

– Ore 11:30 – “I tre Ambasciatori del Gusto”: Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni propongono piatti speciali come risotto e semifreddo al limoncello.

– Ore 19:00 – Chef Fortunato Aricó e i gelatieri Salvatore e Pierluigi Ravese presenteranno piatti come maccheroni al ragù di capra e un sorbetto al bergamotto.

– Ore 21:00 – Chef Giacomo Caravello concluderà con cozze alla brace e un sorbetto di more di rovo.

Il ricavato andrà in beneficenza a quattro associazioni locali.

Il programma artistico di oggi prevede DJ set, sfilate, music live e la premiazione degli street fooders più amati dal pubblico. A condurre l’evento ci sarà Carmen Cilione, che intratterrà il pubblico fino alla chiusura.

Il festival è patrocinato da diverse istituzioni locali e i parcheggi comunali resteranno aperti per facilitare la partecipazione.