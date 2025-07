Messina Rinasce: Il Nuovo Calendario Culturale 2023

La città di Messina si prepara a dar vita a un ricco calendario di eventi culturali, ideato dalla Fondazione Messina per la Cultura, un’iniziativa sostenuta dall’Amministrazione comunale per rilanciare l’offerta culturale locale. L’obiettivo è quello di unire tradizione e innovazione, valorizzando sia i centri che le periferie, attraverso un programma che abbraccia diverse forme artistiche.

Il sindaco Federico Basile ha evidenziato l’importanza della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Ha dichiarato che la nuova programmazione vuole dare centralità a tutti i quartieri della città, riunendo spazi, eventi e talenti in un’unica rete.

La rassegna partirà oggi dal Monte di Pietà con un grande concerto della Filarmonica, per poi proseguire a Santa Maria Alemanna con incontri dedicati all’esoterismo, a cura di Elio Crifo. Il calendario include concerti, rappresentazioni teatrali, produzioni audiovisive, arti visive e dialoghi culturali, con una particolare attenzione ai giovani e ai progetti emergenti.

Rosario Coppolino, Sovrintendente della Fondazione, ha messo in risalto l’intento di valorizzare le eccellenze già esistenti, come il Salina Festival, e di supportare nuove realtà culturali. Ha esemplificato come ogni evento sia stato pensato in armonia con l’identità dei luoghi che li ospitano.

Durante la conferenza è stata annunciata la partecipazione di Tyche Bank come sostenitore della Fondazione, un partner che si impegnerà nella promozione delle attività culturali attraverso una visione di responsabilità sociale. Tra le novità in arrivo, si segnala il Festival delle Arti e del Pensiero, che ospiterà figure di spicco del panorama culturale e giornalistico.