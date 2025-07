Messina ospita l’ITSF World Champions League 2026

Dal 6 all’8 febbraio 2026, Messina ospiterà l’ITSF World Champions League, un’importante manifestazione internazionale di calcio balilla che attirerà oltre 400 atleti, sia olimpici che paralimpici, da tutto il mondo. Questo evento celebra l’eccellenza sportiva e promuove valori di inclusività, diventando un punto di riferimento per la città siciliana.

La competizione è stata presentata in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, e dei rappresentanti delle federazioni internazionale e paralimpica. Il Sindaco ha evidenziato l’importanza della manifestazione per Messina, sottolineando che per la prima volta la World Champions League si svolgerà in Italia. Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a sfide emozionanti e momenti di spettacolo, con la presenza di campioni di fama mondiale.

L’evento è organizzato dalla International Table Soccer Federation (ITSF) e avrà luogo presso il PalaRescifina, un impianto in linea con le normative internazionali. Finocchiaro ha inoltre ringraziato le associazioni locali e il Comitato Italiano Paralimpico per il loro supporto. Il Presidente dell’ITSF, Farid Lounas, ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale per il suo contributo all’organizzazione.

Francesco Bonanno, Presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, ha condiviso la sua emozione per l’occasione, evidenziando l’impegno della federazione verso l’inclusione. Infine, Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, ha rimarcato che l’evento unirà aspetti sportivi, sociali e turistici, rappresentando un’opportunità unica per la città.