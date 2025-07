Messina ospita la World Champions League di Calcio Balilla

L’Italy sta per vivere un momento storico nel mondo del calcio balilla, con la città di Messina scelta per ospitare l’ITSF World Champions League nel 2026. Questa manifestazione rappresenta il massimo livello di competizione internazionale nel settore, ed è ora aperta anche a atleti paralimpici e juniores.

L’evento si terrà dal 6 all’8 febbraio e la notizia è stata data durante una conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla quale hanno partecipato figure chiave come il sindaco Federico Basile, l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro e il presidente della Federazione Internazionale Table Soccer, Farid Lounas. Presenti anche Francesco Bonanno, presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, e Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, società incaricata dell’organizzazione.

Questo traguardo è il risultato di una collaborazione avviata anni fa tra la FPICB, l’amministrazione comunale e Mediterranea Eventi, che ha già portato all’organizzazione delle ultime due edizioni dei Campionati italiani di calcio balilla paralimpico. Bonanno ha espresso la sua emozione, definendo l’evento una svolta storica per il movimento.

Il sindaco Basile ha sottolineato che Messina avrà l’onore di ospitare per la prima volta in assoluto la World Champions League, prevedendo la partecipazione di centinaia di atleti professionisti e paralimpici da tutto il mondo. L’assessore Finocchiaro ha evidenziato l’importanza del supporto delle associazioni e del Comitato Italiano Paralimpico, ringraziando Bonanno e Lounas per la sinergia nella preparazione dell’evento.

In chiusura, Finanze ha ribadito l’importanza di portare avanti i tre aspetti della manifestazione: sportivo, sociale e turistico, evidenziando come questi contribuiranno a rafforzare l’immagine di Messina come città inclusiva e accogliente.