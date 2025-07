Messina ospita la World Champions League di Calcio Balilla 2026

Messina si prepara a diventare il palcoscenico di un evento sportivo di portata internazionale. La città ospiterà l’ITSF World Champions League 2026, la principale competizione mondiale di Calcio Balilla, che si svolgerà dal 6 all’8 febbraio. La presentazione ufficiale si è tenuta presso Palazzo Zanca, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle federazioni sportive.

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando che per la prima volta la competizione approda in Italia, attirando atleti professionisti e paralimpici da ogni parte del mondo. Si prevede la partecipazione di circa 400 persone, tra giocatori e accompagnatori, un’opportunità significativa per promuovere la città a livello globale.

L’Assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro, ha espresso la sua soddisfazione per la sinergia tra le federazioni e l’amministrazione, rimarcando l’impegno nella preparazione logistica e organizzativa, soprattutto presso il PalaRescifina, che accoglierà gli eventi. Ha poi ringraziato i rappresentanti delle federazioni per il sostegno e la collaborazione.

Farid Lounas, Presidente della Federazione Internazionale Table Soccer, ha dichiarato di essere entusiasta per l’evento, elogiando il lavoro svolto negli ultimi mesi per garantire un’ottima organizzazione. Francesco Bonanno, Presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, ha evidenziato la missione di inclusione della federazione, sottolineando l’importanza di questa occasione per promuovere l’integrazione nello sport.

La manifestazione non solo offrirà un’alta competitività sul piano sportivo, ma rappresenta anche un’importante opportunità turistica e sociale per Messina, che mira a valorizzare la propria immagine e ospitalità.