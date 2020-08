Sono riprese all’alba le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi. Il corpo senza vita della mamma di 43 anni è stato ritrovato nel bosco di Caronia ieri pomeriggio, a cinque giorni dalla scomparsa sulla autostrada Messina-Palermo. Squadre composte da vigili del fuoco, forestali e protezione civile si sono rimesse al lavoro partendo proprio dal punto in cui è stata ritrovata la dj di Torino. L’ipotesi più drammatica, fatta dagli inquirenti, è che la donna possa avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi.

Accanto al suo corpo senza vita, in contrada del Lauro, non sarebbe stato trovato alcun oggetto riconducibile al bimbo. Ma il riserbo di chi indaga adesso è strettissimo. Si stanno valutando diverse piste e le ricerche di Gioele, ancora senza esito, continuano anche in altre direzioni.



Per esempio a Sant’Agata di Militello. È qui che Viviana Parisi è arrivata con la sua auto imboccando l’uscita sull’autostrada. Ha pagato un biglietto di pedaggio in entrata che è stato trovato in macchina. Manca quello d’uscita ma, secondo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, in quel paese la donna è rimasta una ventina di minuti. Le ricerche, nei primi giorni della scomparsa, sono state già eseguite a Sant’Agata di Militello e hanno dato esito negativo. Adesso gli investigatori stanno facendo girare la foto del bambino nel paese a 65 chilometri di distanza da Venetico, punto di partenza della mamma col figlio. “L’ideale è che qualcuno finalmente collabori e ci racconti cosa ha visto”, è l’appello di magistrati e investigatori.



Caronia, il commissario della Forestale: “Speriamo che il bambino sia vivo” in riproduzione….

Questa mattina Daniele Mondello, il marito della donna, è andato nella zona del ritrovamento. Con lui c’erano alcuni familiari. L’uomo è poi andato via.

Intanto, sarà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia sulla donna trovata morta. Il traliccio distante dal suo corpo non è stato sequestrato, spiegano gli investigatori, perché sarebbe poco probabile che si sia lanciata da lì. È possibile, invece, che la donna sia caduta o abbia avuto un malore. Per indagare o meno sull’ipotesi di omicidio, si attendono i risultati degli esami sul cadavere.





Fonte