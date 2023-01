Messina Denaro, la conferenza stampa in diretta /Video

”L’accostamento della persona al latitante nei giorni passati era un’ipotesi, ma il riscontro sulla sua identità c’è stato solo oggi”. Lo ha detto il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto, nella conferenza stampa sull’arresto di Matteo Messina Denaro. ”Dagli elementi acquisiti avevamo indicazioni che una persona doveva sottoporsi ad accertamenti” clinici.

“L’aspetto sanitario è stato rilevante, uno degli eventi che ti costringe ad uscire allo scoperto. Certamente non abbiamo trovato un uomo distrutto e in bassa fortuna” ha detto il Procuratore aggiunto Paolo Guido in conferenza stampa. “Era in apparente buona salute, assolutamente curato. Insomma, un profilo di un uomo di 60 anni in buone condizioni economiche”. “Era ben vestito – ribadisce -, indossava capi decisamente di lusso, possiamo desumere da questo che le sue condizioni economiche erano tutt’altro che difficili”.

“Abbiamo catturato un latitante pericolosissimo senza alcuna violenza né con l’uso delle manette, come un Paese democratico pretende” ha detto il Procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia. “Non abbiamo indicazioni o elementi che possano pensare ad eventuali complicità all’interno della clinica Maddalena, anche perché Messina Denaro si presentava con una identità diversa”.

Come ha ricordato il colonnello Lucio Arcidiacono, a capo del primo reparto investigativo servizio centrale del Ros “non ha opposto alcuna resistenza”.