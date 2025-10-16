21.3 C
Messina avvia progetti culturali nelle aree periferiche

Da stranotizie
Il Comune ha lanciato un bando pubblico per selezionare progetti di spettacolo dal vivo, come teatro, musica, danza e circo contemporaneo, rivolti alle aree periferiche della città. Questa iniziativa si inserisce all’interno di un accordo con il Ministero della Cultura e ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, potenziare l’offerta artistica nei quartieri e promuovere l’inclusione sociale dei lavoratori del settore.

Il Comune di Messina ha a disposizione risorse per un totale di 499.102,19 euro, destinando 27.725 euro per ciascun progetto, che dovranno riferirsi a specifiche Circoscrizioni. Le proposte devono essere localizzate in aree a rischio di marginalità e esclusione sociale.

Per la IV Circoscrizione, le zone ammesse includono locali come Tirone, Gravitelli, e Piazza San Vincenzo. Tutti gli spettacoli dovranno essere a ingresso gratuito, anche se è previsto un biglietto. Le attività si svolgeranno tra il 15 novembre e il 31 dicembre. L’Amministrazione intende cosi favorire la diffusione delle arti performative e sostenere i professionisti del settore.

Il Sindaco Federico Basile e l’Assessore Massimo Finocchiaro hanno dichiarato che l’obiettivo è portare eventi nei quartieri meno serviti, rafforzando il senso di comunità. Inoltre, i progetti dovranno coinvolgere le comunità locali e valorizzare le tradizioni di ogni territorio.

Le proposte possono essere presentate da organismi finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e da professionisti attivi nel settore da almeno tre anni. Le candidature devono essere inviate entro il 14 novembre e dovranno seguire precise modalità di partecipazione, con erogazione del contributo in due fasi. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

