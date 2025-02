Messico e Canada rispondono ai dazi di Trump: interventi al confine e lotta al fentanyl

Minacce di dazi elevati, possibilità di ritorsioni e trattative intense hanno caratterizzato le relazioni tra Donald Trump e i suoi vicini, Canada e Messico. Da tempo, Trump ha pressato questi Paesi affinché accettassero le sue richieste riguardanti il contrasto ai traffici di migranti illegali e al fentanyl. Dopo un colloquio con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e due incontri con il primo ministro canadese Justin Trudeau, la crisi commerciale con Canada e Messico sembra essersi attenuata, almeno temporaneamente. Tuttavia, il New York Times si interroga su cosa desideri veramente Trump da questi Paesi, evidenziando che le sue richieste sono difficili da quantificare. Questo stato di incertezza consente a Trump di rivendicare vittorie quando lo ritiene opportuno, lasciando in sospeso la questione di quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione americana nei confronti dei suoi alleati. Le tensioni commerciali hanno quindi dato luogo a un gioco di negoziati, dove le strategie di Trump possono risultare ambigue, ma efficaci nel gestire le relazioni bilaterali. L’andamento della situazione suggerisce che, sebbene i colloqui abbiano portato a un temporaneo allentamento delle tensioni, rimangono questioni aperte che necessitano di ulteriori discussioni per una risoluzione definitiva.