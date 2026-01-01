Messico e altre destinazioni di viaggio 2026

Il momento di pianificare le prossime vacanze è arrivato. Dopo un periodo di lunghi viaggi oltreoceano, destinazioni avventura, gite gastronomiche, brevi fughe dal quotidiano e weekend romantici, è il momento di scoprire nuove mete.

Il Messico è un paese che offre una grande varietà di esperienze, dalle zone più tranquille a quelle più affollate e piene di servizi e intrattenimento. La popolazione è nota per il grande senso dell’ospitalità, il patrimonio culinario è vasto e variegato e il folklore popolare è ricco e interessante. Le zone preferite sono lo stato di Oaxaca, con una digressione verso Puerto Escondido per vivere la costa pacifica in modo immersivo e selvaggio, e Guadalajara per scoprire le produzioni di distillati di agave e visitare i pueblos magici e i grandi paesaggi naturalistici.

Un’altra destinazione da considerare è Palma de Mallorca, una città che offre un clima mite tutto l’anno, una splendida cattedrale, numerose collezioni d’arte, case museo e showroom di design. La città è un piccolo gioiello di architettura tradizionale e contemporanea e offre un’eclettica proposta enogastronomica.

La Grecia è un’altra meta che non delude mai, ma per una visita più autentica si consiglia di uscire dalle classiche rotte e scoprire il Dodecaneso. Rodi è l’isola più famosa, ma si possono anche visitare Symi e Léros, con meno di mille abitanti e un’offerta enogastronomica incredibile.

In Asia, Hong Kong è una destinazione che non è mai stata particolarmente tourist-friendly, ma l’incredibile sviluppo del settore ospitalità ha fatto sì che sempre più viaggiatori la scelgano come meta. La città offre un mix di grande opulenza e cosmopolitismo, con quartieri e angoli disagiati affiancati al lusso.

In America del Sud, la Colombia è un luogo magico che offre una grande varietà di esperienze. Medellín è passata in meno di vent’anni da essere la capitale dei cartelli della droga a centro metropolitano moderno e vibrante, con una scena gastronomica in continua evoluzione.

In Belgio, le Fiandre sono un territorio che sembra quasi leggendario e mitologico, con la città di Bruxelles come riferimento e il Mare del Nord come confine. La regione offre una grande varietà di esperienze, dalle feste dei gamberetti di Ostenda a Bruges, cittadina medioevale deliziosa.

Il Giappone è un’altra destinazione che offre un mix di tradizione e modernità, con prezzi favorevoli e un popolo che si è aperto al turista e allo straniero in modo decisamente più attuale e piacevole. Le zone da visitare sono l’Hokkaido, la prefettura di Okinawa e le isole subtropicali con spiagge incontaminate e fondali incantati.

Infine, in Italia, ci sono città e aree che non sempre godono delle meritate attenzioni e riconoscimenti, come Cagliari, la Liguria di confine e il Lazio, che offrono una grande varietà di esperienze, dalle boutique hotel ai ristoranti, dai produttori ai maestri pasticceri.