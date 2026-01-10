11.5 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Gossip

Messi si apre sul privato in Argentina

Da stranotizie
Messi si apre sul privato in Argentina

Leo Messi si apre e racconta il suo privato, con risvolti particolari, in un’intervista a Luzu TV, un canale di streaming argentino. Parla della famiglia e del suo rapporto con la moglie, Antonela Roccuzzo, affermando di essere premuroso e di voler lasciare ogni giorno un piccolo regalo, poiché gli piace vedere le persone che ama felici.

Antonela è descritta come più espansiva di lui, ma Messi ammette di aver smesso di esserlo perché era più freddo. Messi afferma anche di amare stare a Miami, dove vive più serenamente, e che la gente non dà molta importanza al calcio. A Barcellona, invece, la gente era abituata a vederlo e lui andava sempre negli stessi posti.

Inoltre, Messi confessa di piacergli i gossip, affermando di essere un po’ come sua madre, che ama il teatro e sarebbe felice di trascorrere il tempo con Ángel de Brito a Lam. Tuttavia, Antonela non apprezza molto questo suo interesse per i gossip, ma Messi sostiene che lo fa solo per tenersi informato.

Articolo precedente
Crisi idrica in Puglia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.