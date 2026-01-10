Messi si apre sul privato in Argentina

Leo Messi si apre e racconta il suo privato, con risvolti particolari, in un’intervista a Luzu TV, un canale di streaming argentino. Parla della famiglia e del suo rapporto con la moglie, Antonela Roccuzzo, affermando di essere premuroso e di voler lasciare ogni giorno un piccolo regalo, poiché gli piace vedere le persone che ama felici.

Antonela è descritta come più espansiva di lui, ma Messi ammette di aver smesso di esserlo perché era più freddo. Messi afferma anche di amare stare a Miami, dove vive più serenamente, e che la gente non dà molta importanza al calcio. A Barcellona, invece, la gente era abituata a vederlo e lui andava sempre negli stessi posti.

Inoltre, Messi confessa di piacergli i gossip, affermando di essere un po’ come sua madre, che ama il teatro e sarebbe felice di trascorrere il tempo con Ángel de Brito a Lam. Tuttavia, Antonela non apprezza molto questo suo interesse per i gossip, ma Messi sostiene che lo fa solo per tenersi informato.