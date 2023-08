Messi porta Inter Miami in finale di US Open Cup

Lionel Messi ha portato l’Inter Miami in finale di US Open Cup grazie alla vittoria per 5-4 ai rigori su Cincinnati. L’Inter Miami si è trovata sotto 0-2 per i gol di Luciano Acosta e Brandon Vazquez nel primo tempo. Il 36enne capitano dell’Argentina ha guidato la rimonta con 2 assist. Il suo calcio di punizione ha innescato il gol di Leonardo Campana. Un cross della Pulce ha offerto a Campana la chance del 2-2 nel recupero.

L’Inter Miami ha messo la freccia nei supplementari con Josef Martinez ma il gol di Yuya Kubo al 114′ ha rinviato il verdetto ai rigori. Messi ha trasformato il primo penalty dell’Inter Miami e il suo connazionale 18enne Benjamin Cremaschi ha segnato il rigore decisivo. Messi è stato determinante nella serie di successi della squadra della Florida con 10 gol e tre assist. L’Inter Miami affronterà la Houston Dynamo o il Real Salt Lake nella finale del 27 settembre.