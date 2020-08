Rottura totale. Secondo Rac 1, la principale radio catalana, Lionel Messi non si presenterà domani alla cittadella del Barcellona per effettuare i test medici. Il 33enne argentino non ha cambiato idea, considera il suo contratto concluso e non vuole più giocare nella squadra blaugrana. La ‘Pulce’ ritiene di potersi avvalare della clausola che gli consente di porre fine in maniera unilaterale al contratto che lo lega al club. L’obiettivo è lasciare il Barcellona e trasferirsi a parametro zero in un’altra società. Da giorni, il club catalano cerca di ricucire il rapporto con la star. A quanto pare, ogni tentativo è vano.

