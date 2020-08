Leo Messi fa tremare il Barcellona. Secondo un’indiscrezione dell’emittente argentina TyC Sports, la ‘Pulce’ avrebbe comunicato formalmente al club blaugrana la sua volontà di andarsene. Messi avrebbe preso la decisione dopo avere incontrato il nuovo allenatore Ronald Koeman e dopo una stagione flop in cui il Barcellona non ha alzato nemmeno un trofeo. La possibilità per il 6 volte Pallone d’Oro di lasciare il club alla fine di questa stagione è prevista da una clausola inserita nel suo contratto con i catalani. Il 33enne Messi è al Barcellona da 20 anni e con la maglia blaugrana ha vinto tutto quello che c’era da vincere, compresi 10 titoli in Liga, 4 Champions League e 3 Mondiali per club. Il nome di Messi, come ogni estate, è stato accostato a diversi top club e tra questi anche l’Inter.

Fonte