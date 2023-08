Messi ancora gol, trascina Miami in finale Leagues Cup – Video

Leo Messi trascina ancora Miami. Il 36enne fuoriclasse argentino firma un gol nel successo per 4-1 su Philadelphia che manda la squadra della Florida in finale di Leagues Cup, torneo che mette di fronte le squadre di Mls e di Liga Mx.

Il team della Florida ipoteca la vittoria nel primo tempo. Martinez sblocca il risultato al 3′, Messi raddoppia al 20′ e Jordi Alba cala il tris allo scadere della frazione. Nella ripresa, Philadelphia trova il gol della bandiera con Bedoya (73′), il poker dell’Inter Miami arriva all’84’ con Ruiz. Messi va a segno con un sinistro rasoterra da oltre 20 metri: una conclusione angolata ma non proprio irresistibile, la complicità del portiere avversario appare evidente.

— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2023