Messaggio sul collare del cane apparso dal nulla: l’incredibile storia

Un’escursione in montagna ha preso una piega straordinaria per due ragazze, Erica Edwards e la sua amica, che hanno condiviso la loro avventura sui social media. Al loro arrivo al parcheggio, un cagnolino dal manto marrone, chiamato Roscoe, si è avvicinato al finestrino dell’auto con un messaggio sul collare che diceva: “Sto tornando a casa”. Incuriosite, le ragazze sono scese dall’auto e hanno invitato Roscoe a seguirle.

Sorprendentemente, il cane non era smarrito, ma si è rivelato essere una sorta di guida turistica locale. Roscoe ha accompagnato Erica e la sua amica durante l’intera escursione, portandole fino alla cima della montagna e si è dimostrato affettuoso e pieno di energia. Erica lo ha definito “il nostro angelo custode peloso”, e mentre tornavano indietro, Roscoe ha continuato a guidarle fino all’auto.

Dopo l’escursione, le ragazze hanno contattato il proprietario del cane, informandolo della loro avventura con Roscoe. Quest’ultimo è tornato a casa sano e salvo, ma la storia ha continuato a diffondersi. Erica ha fatto ritorno nello stesso luogo alcuni giorni dopo e ha rincontrato Roscoe, il quale si era unito ad altri escursionisti. Parlando con il proprietario, ha scoperto che il cagnolino è noto per comportarsi in questo modo e che è considerato un membro speciale della comunità locale.

Roscoe è descritto come un animale affettuoso e socievole, che si affeziona facilmente agli esseri umani, esattamente come ha fatto con Erica e la sua amica. Le due giovani hanno invitato tutti coloro che incontrassero Roscoe a coccolarlo e a seguire le istruzioni sul suo collare. Il video della loro esperienza è diventato virale su TikTok, raccogliendo molti commenti positivi e ammirazione per il dolce cagnolino.

La storia di Roscoe ha toccato il cuore di molti, mostrando non solo l’amore incondizionato dei cani, ma anche il potere della comunità nel proteggere e prendersi cura degli animali.