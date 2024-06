Messaggio importantissimo: proteggetela, abbiamo solo questa!

Incredibile come un messaggio importantissimo come questo arrivi da qualcuno di totalmente inaspettato, ecco la sua storia.

I messaggi che si trasmettono devono essere forti e d’impatto per colpire le persone e dare loro uno spunto di riflessione sull’argomento trattato. Se questo messaggio, però, arriva da qualcuno di insolito e che ha un grande ascendente su di noi, allora l’impatto è altamente più esplosivo e importante.

Questa volta a portare un messaggio importantissimo a tutti è un animale estremamente intelligente con una storia molto particolare: un gorilla. Sappiamo quanto i gorilla possano comprendere e agire secondo un’intelligenza sopraffina. Non sveliamo altro, ma questo esemplare ha una storia incredibile.

Qui di seguito ripercorreremo un po’ la sua vita e il messaggio importante che ha voluto lasciare a tutte le persone. Sembra incredibile, eppure ci sono diversi video a dimostrazione del suo genio.

Messaggio importantissimo: arriva da un gorilla

Il gorilla di cui stiamo parlando si chiama Koko ed è diventato famoso in tutto il mondo per la sua intelligenza, ben al di sopra della media dei gorilla. C’è un video in particolare che sta spopolando su TikTok e che ci permette di comprendere quello che Koko vuole dire. Lo fa con il linguaggio dei segni.

Il profilo utente @loveforanimals1980 ha pubblicato su TikTok un video di circa 3 minuti sulla storia incredibile di Koko. Lei è nata il 4 luglio 1071 nello zoo di San Francisco e quando ha compiuto un anno è entrata a far parte di un progetto di studio.

Da subito gli studiosi si sono accorti che aveva una grande intelligenza. In particolare, Koko è stata affidata alla ricercatrice Francine Patterson. Koko riusciva a comprendere e riusciva a comunicare non solo con le parole, ma anche con frasi complete. Lo faceva con la lingua dei segni e con gesti chiari e inequivocabili.

Koko è stata anche protagonista della copertina di un numero del National Geographic in cui si fotografava allo specchia da sola. Un anno, per Natale, Koko ha chiesto a Francine di prenderle un gatto e lo ha accudito come se fosse il suo cucciolo. Purtroppo, dopo un anno, questo micio è morto e lei ha pianto tantissimo, ritirandosi da sola ed esprimendo a gesti il suo dolore.

Ha vissuto ben 46 anni, al di sopra della media, e, poco prima di andarsene, ha lasciato un messaggio importantissimo al mondo. Con i segni ha detto “Ci sono fiori, animali, stupido ragazzo, proteggi la Terra, aiuta la Terra”. Poi ha aggiunto: “La natura ti vede”. Sono parole ricche di significato che arrivano da un esemplare intelligente a livello cognitivo e a livello emotivo.

Moltissime persone ne sono ancora sbalordite per l’insegnamento che ha saputo trasmettere all’umanità. Tantissime le persone che ancora oggi commentano la storia di Koko. Voi che cosa ne pensate?