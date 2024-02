Messaggio di Tiziano Ferro per 5 big di Sanremo: “Difficile essere imparziali”

Questo per Tiziano Ferro non è un periodo semplice, visto che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un divorzio e un problema alle corde vocali. L’artista di Sere Nere ieri notte ha voluto mandare un messaggio a cinque amici che sono in gara al Festival Sanremo e un abbraccio particolare ad Emma che gli ha reso omaggio nella serata di Sanremo dedicate alle cover.

non è semplice portare una canzone di Tiziano Ferro figuriamoci un medley ma Emma non ne sbaglia una #Sanremo2024 pic.twitter.com/7PMl82tIMH

“Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: da Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti ragazzi, cavolo vi siete messi d’accordo per andare per mandare in crisi il mio cervello, perché avrei voluto fare duetti con tutti loro.

Troppi amici veri in gara, difficile essere imparziali. – ha continuato Tiziano nel suo messaggio – Anche io duetto da qua con i miei fratellini e sorelline. Un pezzo di cuore in più alla mia solce e generosa Emma per il meraviglioso omaggio concesso insieme a Bresh.

Però il mio abbraccio adesso va in particolare ad Emma. Io non faccio favoritismi, però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo, in un periodo nel quale sono completamente in ritirata, è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati mai rivolti nella vita. E lo dico sinceramente senza esagerare. Grazie Emma, grazie a Bresh siete troppo. E poi voglio fare il mio in bocca al lupo a tutti gli amici a Sanremo che stanno spaccando. Non prendo parte perché voglio bene a tutti loro. In bocca al lupo! Viva Sanremo! Questo di Emma è l’abbraccio più concreto che abbia mai ricevuto. Spero un giorno di poter ricambiare”.