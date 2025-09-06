Messaggio di Speranza dal Cardinale di Gerusalemme a Venezia

Il cardinale Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha inviato un videomessaggio durante la serata finale della Mostra del Cinema di Venezia. Ha sottolineato l’urgenza di porre fine alla guerra, affermando che continuare non ha più senso. Tuttavia, ha avvertito che la fine delle ostilità non porterà automaticamente alla risoluzione del conflitto e al dolore che ne deriva.

Pizzaballa ha esortato tutti, in particolare i credenti e coloro che operano nel campo culturale, a lavorare per costruire una nuova narrativa. Ha parlato dell’importanza di sviluppare un linguaggio che possa aprire nuovi orizzonti e percorsi, e ha insistito sulla necessità di nuove idee e prospettive nel mondo della cultura, che possano influenzare la società e la politica.

Il cardinale ha concluso esprimendo la speranza che anche dalla Mostra del Cinema di Venezia possa emergere un contributo positivo, incoraggiando le persone nel mondo a pensare in modo diverso e a portare parole e immagini che costruiscano invece di distruggere.