Messaggio di Francesca Chaouqui per il Fratello Pietro

Francesca Immacolata Chaouqui ha espresso la sua convinzione che Papa Francesco non sia a conoscenza del destino di Emanuela Orlandi, la ragazza di 15 anni scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. In un’intervista a Il Tempo, Chaouqui, conosciuta come “Papessa” per essere stata l’unica donna sotto i 35 anni nominata commissario per Cosea, ha criticato la gestione e la narrativa attuale del caso, sostenendo che “il Vaticano sa e tace”. Secondo Chaouqui, non ci si sta attivando per cercare Emanuela, ma si sta perpetrando un’idea di occultamento che dura da anni. Ha affermato di non poter collaborare con Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, proprio perché è sicura dell’ignoranza di Papa Francesco sulla questione.

Chaouqui ha anche denunciato la “spettacolarizzazione” del caso Orlandi, affermando di non condividere le recenti attività di ricerca promosse. Ha proposto, invece, che si continui a cercare Emanuela, rimanendo aperti alla possibilità che il Vaticano non sappia effettivamente dove si trovi. Ha sottolineato che potrebbe non esserci una soluzione al caso, riflettendo sulla drammaticità della situazione, e ha suggerito di considerare che le prove potrebbero non esistere e potrebbero non essere mai trovate.

Dopo queste dichiarazioni, Pietro Orlandi ha risposto pubblicamente, accusando Chaouqui di aver lasciato che la sua esigenza di avvicinarsi al Vaticano prevalesse sul suo senso di giustizia. Chaouqui aveva già condiviso le sue opinioni al riguardo durante un podcast condotto da Fedez e Mr Marra, dove ribadiva le sue posizioni sulla scomparsa di Emanuela.

La posizione di Chaouqui riflette una crescente frustrazione nei confronti della narrazione ufficiale, secondo cui risiederebbero segreti inconfessabili all’interno del Vaticano, mentre gli sforzi per trovare Emanuela sembrano essersi arenati in accuse di insabbiamento. La sua proposta di cambiare approccio nella ricerca e l’idea di una possibile assenza di prove pongono interrogativi inquietanti sulla verità e sulle dinamiche che hanno circondato il caso negli ultimi decenni.