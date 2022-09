Messaggi piccanti di Ilary ad altri uomini? Interviene l’avvocato della Blasi

Da quando la scorsa settimana Francesco Totti ha rilasciato un’intervista bomba al Corriere della Sera, il caso della separazione con Ilary Blasi si è riacceso più infuocato di prima. Ieri a gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Roberto D’Agostino da Mara Venier a Domenica In. Il direttore di Dagospia ha rivelato che l’ex capitano della Roma avrebbe screenshottato dei messaggi un po’ particolari di Ilary.

“Quando Alfonso Signorini su Chi ha pubblicato le fotografie di Totti a casa di Noemi è saltata la separazione consensuale. Poi è diventata una sorta di guerra dei Roses. Perché lì ognuno a cose dell’altro in mano e sono robe devastanti. l’intervista che Francesco ha rilasciato al Corriere è come un atto giudiziario per dire che non era lui il colpevole. Ha detto che lei ha altre storie. Posso dirvi che Totti ha anche screenshottato i messaggi er0tici di Ilary Blasi”.