Messaggi inquietanti sul caso Garlasco: le sorelle Cappa coinvolte

Negli ultimi giorni, sono emersi commenti online riconducibili a Stefania e Paola Cappa in merito al noto caso di omicidio di Garlasco, che ha visto come vittima Chiara Poggi. Queste dichiarazioni fanno riferimento a insinuazioni su Chiara e sul suo fidanzato Alberto Stasi, condannato per l’omicidio.

Il settimanale Giallo ha riportato che alcuni messaggi, firmati presumibilmente da Paola Cappa, sono stati trovati sul blog Blogosfere. Tali commenti risultano essere risposte a articoli sul caso e contengono osservazioni critiche riguardo a un fotomontaggio legato alla vittima. Un post, per esempio, chiede perché si dia importanza a un’immagine modificata, insinuando che siano conosciuti motivi più gravi dietro la sua creazione.

Inoltre, i messaggi contengono domande provocatorie sulla purezza della relação tra Chiara e Stasi, esprimendo dubbi sull’innocenza del fidanzato. Stefania Cappa ha confermato durante un interrogatorio che lei e sua sorella seguirono il blog, sostenendo di ricavare informazioni sui fatti di cronaca.

Ricerche tra i commenti pubblicati rivelano sforzi per allontanare i sospetti dalle sorelle Cappa, con riferimenti a un padre fumatore di Chiara e insinuazioni sul suo possibile coinvolgimento in una storia con Alberto. La youtuber Francesca Bugamelli ha segnalato questi commenti, ma finora non ci sono prove concrete riguardo ai loro autori. L’intreccio di messaggi e commenti accentua la complessità del caso, alimentando ulteriormente le speculazioni attorno a una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica.