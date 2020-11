“E’ vero che esiste il fuso orario? E’ vero che in Israele sono un’ora più tardi rispetto a noi? E allora qual è il problema? Alle 22 stiamo ancora più vicini all’orario di nascita di Gesù, quindi anzi, direi che è meglio”. A dirlo all’Adnkronos è Al Bano, commentando così l’ipotesi che la consueta messa della vigilia di Natale a mezzanotte venga anticipata, a causa dell’attuale coprifuoco alle 22 in tutto il paese. “Il Natale c’è e si deve festeggiare -dice Al Bano, che non ha mai fatto mistero della sua fede cristiana- ma onestamente credo che in questo modo si stia festeggiando anche nell’orario giusto”.

