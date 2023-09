Mescolare cibo industriale e pappa fatta in casa non fa bene per il tuo cane

Mescolare il cibo industriale con la pappa fatta in casa per il cane non è la scelta giusta da compiere e vi spieghiamo subito il motivo.

Uno degli aspetti più importanti nella vita di un cane domestico è l’alimentazione. Ci sono ancora troppe persone che sottovalutano o che non danno la giusta importanza a questo concetto, invece essenziale. Per stare bene con la salute un cane deve mangiare bene.

Invece, ci sono pratiche molto diffuse che lo mettono in pericolo. Una di queste è mescolare il cibo industriale con pappa fatta in casa. Secondo gli esperti non sarebbe una buona idea, al contrario di quello che molti credono. Ma qual è il motivo?

Esamineremo da vicino questi due tipi di cibo e le conseguenze che hanno sul cane. In questo modo proveremo a capire come mai non è consigliato mescolare le due cose.

Mescolare cibo industriale e pappa fatta in casa: perché non farlo

Molto spesso il cane, mentre siamo seduti a tavola, ci guarda con gli occhioni dolci e ci supplica con lamenti o con l’abbaiare di poter avere un pezzetto di quello che stiamo mangiando noi. Tantissime persone, quasi tutte, non sanno resistere e cedono.

Gli esperti, però, ci informano che tra il cibo industriale fatto apposta per i cani e quello che facciamo in casa, per noi o per lui, c’è una grande differenza di componenti nutrizionali. Inoltre, i due tipi di alimenti hanno tempi di digestione completamente diversi.

Il cibo industriale è a digestione lenta, mentre quello che si fa in casa passa nell’intestino del cane molto più velocemente. Questo scompenso crea fermenti incompatibili tra loro che causa mal di stomaco, diarrea, stitichezza oppure si può arrivare addirittura alla torsione dello stomaco.

Infine, dare da mangiare in questo modo “misto” ostacola il corretto assorbimento dei nutrienti da parte dell’organismo del cane. Quindi, non riesce a beneficiare nemmeno degli alimenti corretti presenti.

Cosa fare

Dunque, è chiaro che, secondo gli esperti di alimentazione canina, non va assolutamente bene mescolare il cibo industriale a quello fatto in casa. Ma allora, che cosa si può fare per garantire una corretta alimentazione?

Per una corretta alimentazione e una dieta che possa essere quanto più equilibrata possibile bisogna, a parere degli studiosi, cercare alternative e districarsi nelle offerte di prodotti di cibo industriale. Questo è creato con elementi specifici per i cani e, quindi, hanno tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Certo, bisogna considerare l’età del cane, la sua salute, la sua razza, il suo stile di vita e appoggiarsi al parere del veterinario. Ci sono crocchette specifiche per il sovrappeso, per cani sterilizzati ed è molto importante scegliere la tipologia adatta.

Inoltre, bisogna mescolare cibo secco e/o cibo umido con degli snack appropriati per cani. Ce ne sono tantissimi in vendita ricchi di vitamine e che possono aiutare anche nella pulizia dei denti. Se ci si mantiene soltanto sul cibo apposito per cani, allora la salute di Fido decollerà.